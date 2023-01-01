КНДР расширяет свой ракетный арсенал

Бессменный лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в канун Нового года выступил на церемонии инаугурации новых баллистических ракет, и поздравил создавших их учёных и рабочих.

Ким Чен Ын заявил, что планирует многократно расширить ядерный арсенал своей страны и разработать более мощную межконтинентальную баллистическую ракету, а также запустить первый спутник-шпион.

Прошлый год был отмечен в Северной Корее рекордным числом испытаний ракетного оружия.

В первый день нового года КНДР в очередной раз запустила баллистическую ракету малой дальности в направлении Японии. Ракета упала в воды Японского моря.