Европейские моржи встретили Новый год

Традиционное новогоднее ныряние в реку Тибр состоялось в Риме. Один из дайверов-ветеранов 70-летний Маурицио Палмулли посвятил свое погружение почившему экс-понтифику Бенедикту XVI.

Ныряльщики прыгали с моста Кавур с высоты 15-ти метров. Команда пожарных была наготове, чтобы вытащить из холодной воды смельчаков. Всего их было четыре.

Маурицио Палмулли, дайвер: "Мы ныряем только для того, чтобы сохранить эту римскую традицию. Здесь нет ни политики, ни денег. Я рад видеть детей, потому что именно они продолжат эту славную традицию".

Счастья и мира желали друг другу в Новом году члены клуба Berliner Seals. Немецкие моржи наслаждались холодными водами озера Оранк. Впрочем, не такими уж и холодными по сравнению с предыдущими годами. На этот раз воздух прогрелся до 16 градусов по Цельсию. Температура воды превысила 6,5 градусов.

Урсула Шварц, член клуба Berliner Seals: "С местным сообществом здесь очень весело. Когда выходишь из воды после плавания, чувствуешь, как в тебе бурлят гормоны счастья. И я уже давно член клуба, тридцать седьмой год. Мне бы просто чего-то не хватало, если бы я не смогла плавать в воскресенье".

В Нидерландах в рамках празднования Нового года принято купаться в Северном море. Считается, что традиция была заложена клубом местных пловцов в 60-х годах прошлого века.