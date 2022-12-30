Посадка с заглохшим двигателем

Счастливое приземление с заглохшим мотором на заснеженный склон горы. 22-летняя итальянка Сильвия де Бон пилотировала в Доломитовых Альпах легкомоторный самолет Piper, на котором также находились ее старший брат с подругой. При пролете над вершиной Маунт Чече двигатель заглох, однако де Бон смогла успешно посадить самолет в режиме свободного планирования.

"У меня практически не было времени на раздумья, - сказала она телеканалу Rai. - Склон был прямо под нами, пришлось применить экстренный маневр. Это спасло нам жизнь".

Прибывшие на место происшествия горные спасатели доставили пострадавших в больницу, где у них зафиксировали лишь незначительные травмы. По словам де Бон, которая получила лиценцию пилота в США год назад, она собирается продолжить полеты.