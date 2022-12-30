Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, покинувший страну из-за давления российских властей, призвал евреев уезжать из России.

В интервью английской газете Guardian он, в частности, заявил:

"Посмотрите на историю России: всякий раз, когда политическая система оказывалась в опасности, правительство пыталось перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину. Мы видели это и в царские времена, и в конце эпохи сталинского режима".

Гольдшмидт также сообщил, что в России растет уровень антисемитизма на фоне того, как страна возвращается к "новому типу Советского Союза", а "железный занавес постепенно опускается".

"Именно поэтому я считаю, что лучший вариант для российских евреев - уехать", - заключил Гольдшмидт.

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт покинул Россию вскоре после начала войны в Украине в конце февраля 2022 г. Первоначально сообщалось, что он сделал это из-за болезни отца, постоянно проживающего в Израиле. Но позднее стало известно, что Пинхас Гольдшмидт уехал из России в результате давления российских властей, которые требовали от него публичной поддержки вторжения в Украину.

В начале июля 2022 года российские власти потребовали от Еврейского агентства по репатриции в Израиль ("Сохнут") прекратить деятельность на территории страны. Во второй половине июля Минюст РФ подал иск о ликвидации представительства "Сохнута". После переговоров с Израильскими чиновниками рассмотрение дела было отложено. Премьер Израиля Яир Лапид обещал, что власти его страны сделают всё, чтобы "Сохнут" продолжил свою работу в России.