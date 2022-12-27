Зеленский: "Ситуация в Донбассе требует максимальных сил и концентрации"

Ситуация в Донбассе сложная и требует максимальных сил и концентрации. Об этом в своем ночном обращении сказал президент Владимир Зеленский.

В Минобороны Украины страны отметили, что российская армия бросила на Бахмутское направление наибольшее количество своих сил, но пока, как заявляет ведомство, все попытки окружить город терпят неудачу. В то же время в самом Бахмуте раненые солдаты проходят лечение в сложных условиях.

Владимир Зеленский, президент Украины:

— Бахмут, Кременная и другие направления в Донбассе, требуют сейчас максимальных сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, болезненная. Оккупанты тратят все доступные им ресурсы — а это значительные ресурсы — чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение. И я благодарю всех наших ребят, которые твердо стоят на своих позициях, и которые, тем не менее, находят возможности не только ничего не потерять, но и выбивать оккупантов, "минусовать" их".

Зеленский также сообщил, что от нехватки электроэнергии в стране страдают около девяти миллионов человек, но количество и продолжительность отключений все же постепенно уменьшаются.

Тяжелая ситуация сложилась и в Херсоне. Чтобы поддержать жителей освобожденного города в столице собирают гуманитарную помощь. Киевляне приносят продукты питания, зимнюю одежду, игрушки. Генераторы, электрообогреватели и другие материалы, привезенные из разных стран и хранящиеся в церкви, также будут отправлены в Херсон.

Работники швейной фабрики в Севастополе начали шить термобелье для российских военнослужащих.

В аннексированном Крыму, как и по всей России, все больше предприятий переориентируют свое производство на нужды армии — как добровольно, так и в рамках государственного заказа.