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Украина

Зеленский: "Россия потеряла в этом году всё, что могла"

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 Euronews
Волонтер, одетый в Святого Николая, готовится раздавать подарки военным в Константиновке, Донецкая область
Волонтер, одетый в Святого Николая, готовится раздавать подарки военным в Константиновке, Донецкая область   -   Авторское право  Libkos/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

В этом году часть украинских православных отметила Рождество не по юлианскому календарю, а по григорианскому — 25 декабря, вместе с католиками и протестантами.

На это своим прихожанам впервые дала разрешение Православная церковь Украины, отделившаяся от Украинской православной церкви в 2018 году.

Поздравляя тех, кто отмечает праздник в новую дату, Владимир Зеленский предупредил о возможности новых российских ударов.

Владимир Зеленский, президент Украины:

— В этом году осталось всего несколько дней. Мы должны знать, что наш враг постарается сделать это время темным и трудным для нас. Россия потеряла в этом году все, что могла. Но она пытается компенсировать свои потери злорадством своих пропагандистов после ракетных ударов по нашей стране и по нашей энергетике. Я знаю, что тьма не помешает нам вести оккупантов к новым поражениям. Но мы должны быть готовы к любому сценарию.

В свою очередь президент Владимир Путин заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной "о каких-то приемлемых" результатах.

Владимир Путин, президент России:

— Я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей. И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет. Но мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело — не мы же отказываемся от переговоров, а они.

Заявление Путина прозвучало на фоне продолжающихся российских обстрелов Украины. Накануне по всей стране дважды объявлялась воздушная тревога.

Тем временем в России сообщалось о взрывах в районе аэродромов Курска и Энгельса. В последнем случае Минобороны подтвердило гибель трех военных.