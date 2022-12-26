Австрия: все горнолыжники спасены

Все лыжники, пропавшие после схода лавины на австрийском горнолыжном курорте в районе горы Тритткопф, найдены и спасены. Накануне сообщалось, что на курорте Лех-Цюрс в австрийской федеральной земле Форарльберг, изначально велись поиски десяти человек. В ночь на понедельник полиция сообщила, что четыре человека получили ранения, один из них серьезные, но остальные шестеро не пострадали. По информации местных СМИ, все лыжники ― иностранные туристы.

Сход лавины произошел около 15 часов по местному времени. В поисковой операции были задействованы около 200 спасателей, среди них - кинологи со специально обученными собаками, а также 8 вертолетов из соседнего Тироля. С наступлением темноты поиски людей продолжились при помощи прожекторов.

После обильных снегопадов в настоящее время почти везде в Альпах сохраняется высокая лавиноопасность. В последнее время в результате схода лавин в Австрии ежегодно в среднем погибают около 20 человек.