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мир

Удары по Украине: "Убийство ради устрашения и удовольствия"

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 Ирина Шелудкова
Линия фронта в Харьковской области
Линия фронта в Харьковской области   -   Авторское право  Evgeniy Maloletka/AP

Во всех областях Украины в воскресенье утром была объявлена воздушная тревога. 

В субботу в оккупированном российскими силами Мариуполе была установлена новогодняя елка, привезенная из Санкт-Петербурга. 

Украинские города в субботу вновь подверглись обстрелам со стороны РФ. По приграничным районам Сумской области были нанесены десятки ударов, из тяжелой артиллерии в ночь на воскресенье был обстрелян Никополь. 

В Херсоне жертвами субботнего российского обстрела стали не менее десяти человек, около 70 пострадали, многие находятся в тяжелом состоянии. Под обстрел попали рынок, торговый центр, жилые дома, административные здания.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал субботний удар по Херсону "террором" и "убийством ради устрашения и удовольствия". 

В тот же день в Херсонской области во время разминирования территории погибли трое украинских спасателей.

Не прекращаются обстрелы Харьковской области. В субботу в своем доме погиб пожилой мужчина.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска сосрдотачивают усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях