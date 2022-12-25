Удары по Украине: "Убийство ради устрашения и удовольствия"

Во всех областях Украины в воскресенье утром была объявлена воздушная тревога.

В субботу в оккупированном российскими силами Мариуполе была установлена новогодняя елка, привезенная из Санкт-Петербурга.

Украинские города в субботу вновь подверглись обстрелам со стороны РФ. По приграничным районам Сумской области были нанесены десятки ударов, из тяжелой артиллерии в ночь на воскресенье был обстрелян Никополь.

В Херсоне жертвами субботнего российского обстрела стали не менее десяти человек, около 70 пострадали, многие находятся в тяжелом состоянии. Под обстрел попали рынок, торговый центр, жилые дома, административные здания.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал субботний удар по Херсону "террором" и "убийством ради устрашения и удовольствия".

В тот же день в Херсонской области во время разминирования территории погибли трое украинских спасателей.

Не прекращаются обстрелы Харьковской области. В субботу в своем доме погиб пожилой мужчина.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска сосрдотачивают усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях