English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

Ватикан

Папа Франциск: "Остановить эту бессмысленную войну"

Access to the comments Комментарии
 Михаил Саленков
Папа римский Франциск выступает с традиционным посланием "Граду и миру"
Папа римский Франциск выступает с традиционным посланием "Граду и миру"   -   Авторское право  Gregorio Borgia/AP

Папа Римский Франциск обратился с традиционным посланием Urbi et Orbi - "Граду и миру" - и поздравил верующих с Рождеством.

В послании понтифик призвал к миру в Украине, напомнив, что жители страны встречают это Рождество "в темноте, на холоде или вдали от своих домов из-за разрушений, вызванных десятью месяцами войны".

"Да укрепит Господь нашу готовность к конкретным жестам солидарности и помощи страждущим; да просветит разум имеющих власть заставить замолчать оружие и немедленно положить конец этой бессмысленной войне! К сожалению, предпочтение отдаётся иным доводам... Наше время обозначено серьёзным голодом в разных регионах мира, на аренах нынешней Третьей мировой войны", - сказал Франциск.

Понтифик сказал, что любая война провоцирует голод, отметив, что события в Украине усугубили ситуацию. Франциск упомянул и о других странах, где из-за конфликтов и насилия гибнут люди - Сирию, Йемен, Афганистан...

"Да приведёт Господь к прочному перемирию в Йемене, к примирению в Мьянме и Иране, дабы прекратилось кровопролитие! Да вдохновит Он политические власти и всех людей доброй воли на американском континенте к умиротворению политической и социальной напряжённости, затрагивающей различные страны; я думаю, в частности, о гаитянском народе, страдающем уже долгое время", - отметил Франциск в послании "Граду и миру".

Папа римский призвал помогать беженцам и переселенцам, "которые стучатся в наши двери в поисках утешения, тепла и пищи", а также не забывать об "одиноких, сиротах и стариках, рискующих быть выброшенными на улицу".