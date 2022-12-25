Папа Франциск: "Остановить эту бессмысленную войну"

Папа Римский Франциск обратился с традиционным посланием Urbi et Orbi - "Граду и миру" - и поздравил верующих с Рождеством.

В послании понтифик призвал к миру в Украине, напомнив, что жители страны встречают это Рождество "в темноте, на холоде или вдали от своих домов из-за разрушений, вызванных десятью месяцами войны".

"Да укрепит Господь нашу готовность к конкретным жестам солидарности и помощи страждущим; да просветит разум имеющих власть заставить замолчать оружие и немедленно положить конец этой бессмысленной войне! К сожалению, предпочтение отдаётся иным доводам... Наше время обозначено серьёзным голодом в разных регионах мира, на аренах нынешней Третьей мировой войны", - сказал Франциск.

Понтифик сказал, что любая война провоцирует голод, отметив, что события в Украине усугубили ситуацию. Франциск упомянул и о других странах, где из-за конфликтов и насилия гибнут люди - Сирию, Йемен, Афганистан...

"Да приведёт Господь к прочному перемирию в Йемене, к примирению в Мьянме и Иране, дабы прекратилось кровопролитие! Да вдохновит Он политические власти и всех людей доброй воли на американском континенте к умиротворению политической и социальной напряжённости, затрагивающей различные страны; я думаю, в частности, о гаитянском народе, страдающем уже долгое время", - отметил Франциск в послании "Граду и миру".

Папа римский призвал помогать беженцам и переселенцам, "которые стучатся в наши двери в поисках утешения, тепла и пищи", а также не забывать об "одиноких, сиротах и стариках, рискующих быть выброшенными на улицу".