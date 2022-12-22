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мир

"Катаргейт": Ева Кайли остаётся под стражей

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 Alexander Kazakevich
Экс-заместитель главы Европарламента обвиняется в получении крупных денежных сумм за продвижение интересов Катара в европейских институтах.
Экс-заместитель главы Европарламента обвиняется в получении крупных денежных сумм за продвижение интересов Катара в европейских институтах.   -   Авторское право  European Parliament

Ева Кайли остаётся в бельгийской тюрьме: суд в Брюсселе продлил срок предварительного заключения евродепутата на один месяц, отклонив просьбу адвокатов об использовании электронного браслета в качестве меры пресечения. 

Как сообщили в прокуратуре, решение может быть обжаловано в течение суток. Адвокат Михалис Димитракопулос заявил каналу Mega TV, что политик не планирует подавать апелляцию – об этом пишет "Рейтер". 

44-летнюю звезду греческих социалистов и экс-заместителя председателя Европарламента, лишившуюся своего поста 13 декабря, подозревают в коррупционных связях с Катаром. Помимо Кайли ещё три человека проходят по таким статьям, как "членство в преступной организации", "отмывание денег" и "коррупция".

AP Photo/Olivier Matthys
Адвокаты Евы Кайли общаются с представителями СМИ в здании суда в Брюсселе, 22 декабря 2022 года.AP Photo/Olivier Matthys

В общей сложности бельгийские следователи изъяли в ходе обысков 1,5 миллиона евро наличными.

Информагентства со ссылкой на судебные источники сообщили, что в квартире евродепутата были найдены сумки с деньгами на сумму 150 тысяч евро. Как утверждает защита Евы Кайли, политик не знала о их существовании и "чувствует себя преданной" её партнёром Франческо Джорджи.

В Греции арестован совместный банковский счёт пары, а также участок земли площадью 7 000 квадратных метров на острове Парос. На прошлой неделе финансовая прокуратура Афин начала собственное расследование.