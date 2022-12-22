Китай готовится к "коронавирусной зиме"

Китайские больницы готовятся к колоссальной волне коронавируса. В Шанхае, по оценкам врачей, число заражений уже превысило 5 миллионов, а к концу недели заражён будет каждый второй житель 25-миллионного города.

За последние месяцы китайские учёные распознали более 130 подвариантов "омикрона". Всемирная организация здравоохранения считает, что из Китая поступает слишком мало информации и призывает власти страны к сотрудничеству; в Пекине эти обвинения отрицают.

Мао Нин, официальный представитель МИД КНР:

"С момента начала эпидемии Китай своевременно, открыто и прозрачно публиковал информацию о ней и информировал Всемирную организацию здравоохранения о ситуации с эпидемией".

В то же время в Пекине признали, что не располагают точным числом заболевших и умерших. Ослабление политики "нулевой терпимости", в результате чего число инфицированных резко возросло. Многие не успели получить обязательные прививки или отказались от них.

В ВОЗ предупреждают, что в течение зимы коронавирусом могут заболеть 800 млн китайцев — больше половины населения страны и, фактически, каждый десятый житель планеты.