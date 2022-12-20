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Россия

"НЕТ В***Е": суд в Тюмени признал жительницу города виновной в дискредитации армии РФ

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 Михаил Саленков
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото   -   Авторское право  Darko Vojinovic/AP

Центральный районный суд Тюмени оштрафовал на 30 тысяч рублей Алису Климентову, которая была задержана в центре города 24 сентября, сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Поводом к задержанию послужила надпись, сделанная ею на асфальте на площади "Единства и Согласия".

Суд установил, что "Климентова, находясь на площади г. Тюмени написала на асфальте мелом синего цвета слова "НЕТ В***Е", и счёл это дискредитацией российской армии. Другие подробности не приводятся.

В октябре дело против Климентовой было прекращено в связи с отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения. Женщина объяснила суду, что надпись означала "Нет вобле!", так как "испытывает неприязнь к данному типу рыб".

Позже в интервью она высказывала предположения, что "история еще не закончена" и опасалась дальнейшего преследования. На вопрос о значении надписи и ее комментариях в полиции Климентова ответила, что у нее "не было цели что-то доказать суду или правоохранительным органам и получить за это штраф".

"Кто хотел, тот понял, что я имела в виду", - сказала тогда женщина.

В октябре оправдательное решение суда было обжаловано, дело отправили в суд на новое рассмотрение. 