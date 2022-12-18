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Ирландия

Ирландия: возвращение Лео Варадкара

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 Кнарик Хачатрян
Премьер-министр Ирландии и его заместитель: Лео Варадкар и Михол Мартин
Премьер-министр Ирландии и его заместитель: Лео Варадкар и Михол Мартин   -   Авторское право  Brian Lawless / PA vía AP

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин передаёт власть своему заместителю Лео Варадкару в рамках соглашения о разделении власти между тремя партиями в коалиционном правительстве страны. Чередование между Fine Gael Варадкара и Fianna Fail Михола Мартина беспрецедентно в истории Ирландии. Что думают об этом жители страны?

- Послушайте, я полагаю, что на самом деле это будет почти то же самое. К тому же у меня лично претензий к ним нет. Похоже, они довольно хорошо управляли ситуации во время эпидемии ковида.

- Я вполне довольна. Надеюсь, они смогут продолжить в том же духе и сохранить преемственность.

- Этот новый руководитель будет такой же, как и старый.

43-летний Лео Варадкар, имеющий индийские корни и открытый гей, по-прежнему остаётся одним из самых молодых лидеров Ирландии, при этом он возглавит правительство уже во второй раз.

Варадкар выступал за установление новых отношений между церковью и государством в условиях, когда религия больше не занимает центральное место в общественной жизни. В 2020 году после его отставки и выборов было сформировано первое в истории Ирландии коалиционное правительство Fine Gael и Fianna Fail, которое на первом этапе возглавил лидер Fianna Fail Михол Мартин. Сейчас в соответствии с достигнутым тогда компромиссом кресло премьера вновь занял Варадкар.