Ирландия выбирает президента

В пятницу население Ирландии изберет нового президента. Но вполне вероятно, что им станет действующий глава республики Майкл Хиггинс, пришедший к власти в 2011 году. Судя по данным центров общественного мнения, 67% ирландцев нынешний президент устраивает и они не прочь переизбрать его на второй семилетний срок.

Сам же Хиггинс, говоря о других кандидатах, замечает, что они не говорят людям то, что те хотят услышать.

"Общество жаждет услышать от кандидатов их предложения по вопросам изменения климата, стабильности, потенциальные угрозы для военных действий, вооружений и прочего", - заявляет нынешний президент.

Кроме Хиггинса в президентской гонке участвуют еще 5 кандидатов., среди которых две женщины.

Сенатор парламента Джоан Фриман и кандидат от партии "Шинн Фейн", член Европарламента Лиад Ни Риада.

Отсутствие участников предвыборной гонки от двух основных ирландских партий объясняет наличие сразу трех независимых кандидатов на пост президента. Все они имеют отношение к медиасфере и раньше никогда не занимались политикой.

Главный их упрек по отношению к действующему главе государства - неправомерное расходование бюджета.

"В течение последних четырех лет часть этих средств оставалась непроверенной, что, на мой взгляд, недопустимо, и сейчас в кабинете президента процветает расточительность", - говорит независимый кандидат Шон Галлахер.

"В президентской резиденции витает культура экстравагантности, нам нужна прозрачность бюджета, опубликованные счета расходов, в частности что касается потраченных непонятно на что 317 000 евро, и сейчас, а не после выборов", - говорит Гэвин Даффи.

"Президент был популярен, его роль была не только политической, многие бы сказали, что он был вне критики, у него очень ограниченные полномочия, поэтому его критиковали так же, как и правительство", - говорит журналист Гарри Макги.

Избирательные участки закроются в 10 вечера в пятницу, подсчет голосов начнется в девять утра в субботу. Следующий хозяин этой резиденции позади меня должен быть известен уже к вечеру субботы.