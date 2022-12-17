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Ватикан

Папе Римскому Франциску исполнилось 86 лет

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 Euronews
Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск   -   Авторское право  AP Photo

В день своего 86-летия Папа Римский Франциск принял на аудиенции в Ватикане премьер-министра Словении Роберта Голоба.

Расширение Европейского Союза за счет стран Западных Балкан, война в Украине и ее влияние на регион стали главными темами встречи понтифика и словенского лидера.

Франциск также встретился с с участниками традиционного Рождественского концерта в Ватикане. В этом году он пройдёт в поддержку благотворительной миссии салезианцев в Украине.