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мир

Генштаб ВСУ: в пятницу сбиты 60 из 76 российских ракет

Access to the comments Комментарии
 Oleksandra Vakulina
Саша Вакулина, Euronews
Саша Вакулина, Euronews   -   Авторское право  euronews

Украинская энергетическая компания "Укрэнерго" объявила чрезвычайную ситуацию после новых российских ударов по инфраструктуре, так как "произошла потеря более 50% потребления объединенной энергосистемы" страны.

Украинские ПВО сбили 60 из 76 ракет, выпущенных Россией по Украине в пятницу утром, сообщил главнокомандующий ВСУ. Обстрелы были зафиксированы в Одессе, Харькове, Кривом Роге, Запорожье и Киеве. Из 40 ракет, выпущенных Россией по украинской столице, 37 сбиты средствами ПВО.

По данным Института изучения войны (ISW), цели президента РФ в Украине не изменились. 

Владимир Путин использует одновременно два метода для достижения своей конечной задачи - восстановления контроля над Украиной и получения крупных территориальных уступок, пишет ISW.

Первый из них - это наступательные действия российской армии в Донецкой области, главным образом вблизи Бахмута и в районе Авдеевки. Эксперты института полагают, что Путин отдал приказ российским войскам завершить захват всей Донецкой области, и что нынешнее наступление - часть усилий по выполнению этого приказа.

Массированные российские ракетные удары по важнейшим объектам украинской инфраструктуры - это второй военный метод Путина, который он использует, чтобы заставить Украину капитулировать или начать переговоры на своих условиях. Однако обе эти попытки пока безуспешны: Киев сохранил инициативу на поле боя и не идет на уступки.

По мнению сотрудников аналитического центра, у Путина, возможно, есть третий метод - возобновление наступления на Украину зимой 2023 года. 

Многочисленные официальные украинские и независимые белорусские источники сообщают о растущем с октября российском военном присутствии в Беларуси. Высокопоставленные украинские чиновники все чаще предупреждают, что российские войска могут атаковать Киев в период с января по март будущего года.

При этом эксперты Института изучения войны полагают, что российская армия вряд ли сможет взять Киев, даже если снова начнет наступление из Беларуси.