Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина началась с рукопожатия

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры с рукопожатия. Лидеры двух стран встречаются в Индонезии на фоне усиливающихся трений в сферах экономики и безопасности.

В Белом доме сообщили, что в повестке дня — обеспокоенность США по поводу Тайваня, развязанная Россией война в Украине и ядерные амбиции Северной Кореи.

Байден выразил уверенность, что Китай и США смогут справиться с разногласиями.

"Я обязуюсь держать открытыми все линии связи связи между нами лично, но также и между нашими правительствами, потому что у наших стран есть много возможностей, с которым нужно работать", — сказал президент США за столом переговоров.

В Белом доме надеются выработать правила, регулирующие конкуренцию между двумя странами.

Си Цзиньпин выразил надежду, что встреча позволит Китаю и США предпринять правильные шаги для развития двусторонних отношений.

Совместного заявления по итогам переговоров не ожидается.