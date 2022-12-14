США готовы передать Украине системы Patriot

США готовы передать Украине системы PatriotКомментарии
Euronews
США готовы передать Украине системы противоракетной обороны Patriot.
Согласно американским СМИ, решение об этом должно быть принято на этой неделе после одобрения министра обороны и президента.
Украина не раз заявляла, что нуждается в больших поставках оружия, в частности системах ПВО для противостояния российским ракетам и дронам.
Во время онлайн пресс-конференции, проведенной из бомбоубежища, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников помочь "пережить зиму" и поддержать военные успехи Киева.
Тем временем киевляне, как и многие другие жители страны, привыкают не только к плановым отключениям света, но и к регулярным посещениям бомбоубежищ.
Сигналы воздушной тревоги продолжают звучать во многих регионах Украины.