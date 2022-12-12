Власти Украины заявляют о гибели большого числа российских военнослужащих или участников ЧВК «Вагнера» в результате субботних ракетных ударов по Мелитополю. Мэр города Иван Фёдоров оценивает потери в 200 человек, не уточняя при этом, сколько было убито. Назначенная Москвой администрация сообщает по меньшей мере о двоих погибших и десяти пострадавших. Российская сторона настаивает на том, что ВСУ обстреляли гражданский объект – базу отдыха. По версии Киева, там дислоцировались военные.

Удары были нанесены с использованием американских ракетных комплексов HIMARS. В понедельник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вашингтон готов выделить ещё больше военной помощи Киеву, в том числе для защиты энергетического сектора от российских обстрелов.

По оценкам Укрэнерго, в стране не осталось ни одной ТЭЦ, которая бы не пострадала в результате взрывов ракет или беспилотников. Повреждены почти все гидроэлектростанции и 40% объектов высоковольтной сети.

В прошлые выходные только в Одесской области без света остались 1,5 млн человек, в понедельник власти оценивали ситуацию с энергоснабжением в регионе как «очень сложную».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупреждает, что существенные ограничения в потреблении электроэнергии в этих условиях будут сохраняться до конца зимы – речь идёт прежде всего об отключениях сети, которые обещают сделать плановыми.