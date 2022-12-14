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мир

Избиение в консульстве КНР в Манчестере: ответ Пекина Лондону

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 Euronews
Манифестация гонконгских активистов перед зданием китайского консульства в Манчестере
Манифестация гонконгских активистов перед зданием китайского консульства в Манчестере   -   Авторское право  Kin Cheung/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Эти снимки разошлись по всему миру 16 октября: сотрудники китайского консульства в Манчестере затащили одного из участников манифестации протеста гонконгских активистов на территорию дипмиссии и избили его там. Этот эпизод вызвал огромное возмущение в Британии, которая наконец-то добилось ответа на свои требования к Пекину. Срок выдвинутого королевством ультиматума закончился в среду.

"Полиция Большого Манчестера инициировала расследование — в рамках которого потребовалось, чтобы шесть китайских чиновников были лишены дипломатической неприкосновенности, дабы их можно было допросить. Правительство КНР отозвало всех шестерых из Великобритании, включая самого генерального консула", - сказал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Демонстрация продемократических гонконгских активистов была приурочена к открытию съезда Коммунистической партии Китая в Пекине. Пострадавший от рук сотрудников консульства манифестант был вызволен полицией и доставлен в больницу. Участники акции заявили, что их товарища избили за плакат с карикатурой на председателя КНР Си Цзиньпина.