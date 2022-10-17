Нападение в китайском консульстве в Манчестере

Британская полиция рассматривает заявление об избиении манифестанта на территории китайского консульства в Манчестере. Сообщается, что в воскресенье у стен диппредставительства состоялась манифестация гонконгских активистов, выступавших против политики Пекина. Одного из них вышедшие с территории консульства люди затащили внутрь и избили. Пришлось вмешаться полиции. Пострадавший провёл ночь в больнице.

Ван Вэньбинь, МИД КНР:

"Я не осведомлён о ситуации, о которой вы упомянули. Китайское посольство и консульства в Великобритании всегда соблюдали местные законы. Мы надеемся, что британская сторона обеспечит условия для нормального выполнения китайскими диппредставительствами своих обязанностей в Великобритании в соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических и консульских сношениях".

Активисты заявляют, что их соратника избили за плакат с карикатурой на председателя КНР Си Цзиньпина. Британские политики выразили серьёзную обеспокоенность случившимся, но дипломатических или следственных демаршей не последовало.