Миграционный кризис: трагедия в ледяных водах Ла-Манша

По меньшей мере 4 человека погибли в Ла-Манше в ходе инцидента с надувной лодкой, перевозившей мигрантов. Как сообщают британские СМИ, береговой охране королевства при содействии французского флота удалось спасти 43 человека.

В операции также приняли участие спасательные бригады из нескольких городов юго-восточной Англии, 2 британских вертолёта и вертолёт ВМС Франции. Для подкрепления с французской стороны был направлен патрульный катер.

"Меня постоянно информируют о печальном инциденте, устанавливаются обстоятельства случившегося", – написала в Твиттере глава МВД Великобритании Суэлла Браверман.

Службы реагирования предупредила гуманитарная ассоциация "Utopia 56", получившая сигнал бедствия с тонущего судна в районе 3 часов ночи.

По информации Sky News, температура воздуха в зоне бедствия составляла -4°C.

Представитель Британского "Красного Креста" Алекс Фрейзер заявил, что "никто не подвергает свою жизнь такому риску, если не чувствует, что у него нет другого выхода".

С начала года около 45 тысяч мигрантов попытались пересечь пролив, что на 15 тысяч больше, чем в 2021 году.