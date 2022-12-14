Граждане Эфиопии обратились в кенийский суд с иском против компании Meta

Двое граждан Эфиопии подали иск против компании Meta, обвинив ее в распространении языка вражды и ненависти в соцсетях.

Отец одного из заявителей был убит после появления сообщений в Facebook с призывами к нападению на него.

Заявление подано в суд Кении, где находится африканский центр модерации контента соцсети.

"Когда он увидел записи с призывами убить его отца, он сообщил об этом в Facebook. Им потребовалось больше месяца, чтобы ответить. Но даже после того как Фейсбук согласился с тем, что записи нарушают стандарты сообщества и пообещал их удалить, одну из публикаций можно было видеть на платформе и год спустя", - говорит юрист Мерси Мутеми, представляющая интересы истцов.

Заявители полагают, что Meta неадекватно реагировала на подобный контент на своей платформе, в частности в том, что касалось конфликта в Тыграе. Они просят суд создать компенсационный фонд в размере 200 миллиардов кенийских шиллингов (более 1,5 млрд евро), средства из которого будут направляться в поддержку жертв ненависти, разжигаемой в соцсетях.

В Meta пока не отреагировали публично на поданный против компании иск.