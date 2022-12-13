ISW: Украина удерживает линию фронта

Россия продолжает формировать и укреплять состав войск на востоке Украины для усиления обороны в связи с украинским контрнаступлением в Харьковской и Луганской областях, а также для поддержки ограниченных наступательных действий в Донецкой области. Об этом говорится в последнем отчёте Института изучения войны (ISW).

Российские силы провели ограниченные контратаки в районе Сватово, чтобы вернуть утраченные ранее позиции. По утверждениям российских военных блогеров, фронт вдоль линии Макеевка-Кременная является на сегодня самой сложной (за исключением Бахмута) осью продвижения РФ в Украине.

Российские силы также продолжили наземные операции около Бахмута. По сообщениям Института изучения войны, неназванный военный чиновник США заявил, что группа Вагнера и российские войска ведут интенсивные бои за Бахмут и выделяют значительные ресурсы для поддержания темпа наступления. Но, отметил тот же источник, украинские силы "продолжают удерживать линию фронта".

В свою очередь украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что его страна намерена продолжить контрнаступление зимой 2022-2023 годов после того, как сильный мороз позволит вести манёвренную войну.

Тем временем украинские силы по-прежнему наносят удары по российским военным объектам и логистическим узлам вдоль важнейших наземных линий связи (НЛС) на юге Украины. Cообщается, что украинские силы повредили мост возле южного города Мелитополь, который считается ключевой целью для Киева и жизненно важным объектом для обороны Россией территорий, которые та удерживает на юге, в том числе Крыма.

Мост необходим для пополнения запасов российских войск на юге Украины: он является частью автомагистрали, которая ведёт из России вдоль южного побережья Украины через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь.

По мнению аналитиков, усиление украинского давления на российские войска в Мелитополе, похоже, происходит по той же схеме, которая использовалась в Херсоне до его освобождения: с нанесением ударов как по российским войскам, так и по линиям снабжения, включая логистические каналы, ведущие в Крым.