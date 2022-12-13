От 2 до 18 лет для восьми обвиняемых в причастности к теракту в Ницце

К тюремным срокам от 2 до 18 лет приговорил парижский Специальный суд во вторник восемь обвиняемых в причастности к терактам в Ницце. 14 июля 2016 года 86 человек погибли и более 400 пострадали, когда Мохамед Бухлель врезался на грузовике в толпу, собравшуюся на Английской набережной прежде, чем был застрелен полицией. Истцами на судебном процессе выступили более 2 500 человек.

Самые суровые приговоры - восемнадцать лет тюрьмы - вынесены Чокри Шафруду и Мохамеду Грайебу, осуждённым за создание преступного террористического сообщества. По мнению следствия и суда, они были тесно связаны с совершившим теракт 30-летним выходцем из Туниса и помогли ему в разработке и реализации его преступного проекта.

Третий обвиняемый, Рамзи Арефа, приговорен к 12 годам лишения свободы за преступное сообщество без квалификации "терроризм" и торговлю оружием. Остальные пять обвиняемых, по тем же статьям, приговорены к тюремному заключению от двух до восьми лет.

Ответственность за теракт 14 июля 2016 года в Ницце взяла на себя группировка "Исламское государство".