Европарламент: первое заседание после коррупционного скандала

Европарламент готовится к первому пленарному заседанию после начала коррупционного скандала, в центре которого оказалась теперь уже бывший вице-спикер Эва Кайли. Она находится под арестом.

Бельгийская прокуратура сообщает о задержании в общей сложности шести человек в рамках этого разбирательства. В Брюсселе прошла серия обысков, в ходе которых изъяли около 600 тысяч евро.

Кайли и ещё трёх человек обвиняют в создании преступной организации, отмывании денег и получении взяток за лоббирование интересов одной из стран Персидского залива. Альянс социалистов и демократов, объявляя об отстранении своего евродепутата от должности вице-спикера, отмечал, что речь идёт о Катаре.

Эва Кайли ранее крайне положительно отзывалась об организации чемпионата мира по футболу этого года. В частности, евродепутат ставила Катар в пример того, как спорт и дипломатия могут привести к реформам, показательным для всего арабского мира. Эти заявления звучали на фоне жалоб международных правозащитных организаций на бесчеловечную эксплуатацию мигрантов на стройках мундиаля и нарушения прав человека со стороны катарских властей.

В Transparency International полагают, что дело Кайли должно стать лишь началом в серии громких разоблачений. По словам замглавы организации Николаса Айосса, коррупционные практики слишком распространены в Европарламенте:

«Что меня удивляет на данном этапе, так это то, что такие факты раскрываются только сейчас, учитывая, как много евродепутатов было предположительно вовлечено в эту деятельность, сотрудников аппарата, других заинтересованных лиц. Мы наблюдали, как проявления мелкой коррупции словно по капле набирались годами. Если говорить о покрытии расходов и других нарушениях, да, это может быть лишь верхушкой айсберга».

МИД Катара категорически отверг обвинения в причастности к коррупционному скандалу, назвав такие сообщения «ложными и безосновательными».