Новый президент Перу приняла парад

Новый президент Перу Дина Болуарте принимает парад в день Национальных вооружённых сил. Это её первое большое событие в должности: в среду экс-президенту Педро Кастильо был объявлен импичмент. Глава государства пытался распустить Конгресс и объявить чрезвычайное положение, но военные встали на сторону парламентариев. Кастильо был задержан, его обвиняют в коррупции и попытке переворота. Присягу главы государства приняла вице-президент Дина Болуарте, ставшая, таким образом, первой в истории женщиной во главе Перу. Сторонники Кастильо вышли на улицы, произошли столкновения и беспорядки.