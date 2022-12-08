Дело Wirecard: в Мюнхене начался суд над топ-менеджерами компании

В Мюнхене начался судебный процесс по делу компании Wirecard — историю с её банкротством называют самым громким финансовым скандалом в послевоенной Германии.

На скамье подсудимых оказались генеральный директор платежной системы Маркус Браун и еще два топ-менеджера концерна. Их обвиняют в мошенничестве на сумму в миллиарды евро: по версии следствия, в Wirecard подделывали финансовую отчетность, выдумывали транзакции, чтобы на бумаге повысить оборот компании, и переводили миллионы на счета в азиатских банках.

При этом Wirecard считалась одним из крупнейших предприятий ФРГ и входила в 30 компаний фондового индекса DAX. Как оказалось — совершенно беспочвенно. Показания в рамках парламентского расследования этого дела давали даже Ангела Меркель и Олаф Шольц.

Другой ключевой подозреваемый в деле Wirecard, член совета директоров Ян Марсалек, сейчас, вероятно, прячется в России. Как выяснили журналисты центра "Досье" и газеты Süddeutsche Zeitung, он получил российский паспорт и живет в Барвихе под охраной ФСБ.