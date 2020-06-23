Скандал в Wirecard: а были деньги-то?

Бывший гендиректор немецкой компании Wirecard задержан и останется под стражей до окончания следствия.

Маркус Браун ушёл в отставку на прошлой неделе, после того, как один из крупнейших электронных платёжных сервисов признал нехватку 1,9 млрд евро на своих счетах - это примерно четверть всех средств компании на её балансе. Следователи предполагают, что деньги, пропажу которых обнаружили аудиторы компании E&Y, изначально не существовали.

"В настоящее время нельзя исключать, что Wirecard стала жертвой мошенничества в крупных размерах", - сказал об этом сам Браун.

Его подозревают в предоставлении ложной информации и в подделке финансовой отчётности, призванной ввести в заблуждение аудиторов, а инвесторам и клиентам представить компанию более сильной и привлекательной, чем в действительности.

Специалистам всё это кажется подозрительным.

"Не верится, что такая компания как Wirecard была не в курсе того, что на её счетах не хватает почти 2 миллиардов евро. То, что им понадобился аудит, чтобы это выяснить - уму не постижимо. Чем занимались в таком случае их собственные контролёры? По-видимому, ничем", - говорит Гюнтер Фридл, преподаватель Мюнхенского технического университета.

Wirecard отозвала опубликованные в конце прошлой недели финансовые отчеты за 2019 год и первый квартал 2020-го. Считавшаяся одной из самых перспективных технологических фирм Европы в 2018 году, она заменила Commerzbank в списке 30 крупнейших предприятий Германии.

"Это был стартап, который показывал отличные результаты и имел большие доходы, он практически сразу же ворвался в DAX (важнейший фондовый индекс Германии)", - вспоминает биржевой аналитик Даниэла Берхольт.

На тот момент рыночная стоимость Wirecard составляла более 24 млрд евро, а её выручка - 2млрд. миллиарда. Компания считалась звездой растущего сектора финансовых технологий и быстро расширялась. На данный момент в ней работают около 6 тыс сотрудников в 26 точках по всему миру. После разразившегося скандала акции Wirecard упали на 50%, и её рабочие места оказалась под угрозой.

#Wirecard Fmr CEO Markus Braun has been arrested. Prosecutors accuse Wirecard Ex-CEO of inflation sales volume. pic.twitter.com/Dmfh5h1Pgj — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 23, 2020

Компания уже выступила с заявлением о том, что изучает "широкий спектр возможных дальнейших мер для обеспечения продолжения своей бизнес-деятельности, включая снижение затрат, реструктуризацию, а также ликвидацию или прекращение деятельности бизнес-единиц".