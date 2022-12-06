Марокко и Португалия вышли в 1/4 ЧМ в Катаре

Криштиану Роналду начал матч против Швейцарии на скамейке запасных, но и без своей главной звезды сборная Португалии расправилась в 1/8 финала чемпионата мира с сильным соперником.

Заменивший Роналду в стартовом составе нападающий "БенфИки" Гонсалу Рамуш оформил хет-трик, еще по голу забили Пепе, Рафаэл Геррейру и Рафаэл Леау. У швейцарцев гол престижа записал на свой счет Мануэль Аканджи.

5:1 - сборная Португалии впервые с 2006 года вышла в четвертьфинал мундиаля.

Сэм Эшу euronews:

"Это значит, что португальцы встретятся с марокканцами, которые вышли в четвертьфинал чемпионата мира впервые в своей истории после захватывающего, напряженного, драматичного матча с Испанией на стадионе Education City.

Основное время матча и два экстра- тайма завершились вничью. 0:0.

В серии пенальти необходимо, чтобы героем оказался вратарь, и им стал Яссин Буну. Он сделал два сейва, после чего Хакими с невозмутимым спокойствием забил паненкой, чем привел в абсолютный восторг тысячи находившихся на трибунах марокканских болельщиков.

Мне посчастливилось быть сегодня здесь, на стадионе, вокруг меня рыдали фанаты, они и сейчас здесь, и, надо полагать, будут здесь еще долго".