Новозеландские фермеры — против "налога на газы"

Новозеландские фермеры протестуют против "налога на коровьи газы": правительство намерено ввести его с 2025 года. В стране 50 тысяч ферм, на пять миллионов жителей в Новой Зеландии — 10 миллионов коров и 26 миллионов овец. Скотоводы опасаются, что налог на метан попросту разорит их, а страна выпадет из числа ведущих мировых сельхозпроизводетелей. Правительство в качестве компенсации предлагает фермерам повысить отпускные цены на свою продукцию — которую теперь можно будет маркировать как "экологически чистую".