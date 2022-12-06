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Германия

Немецкая полиция расследует убийство девочки

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 Euronews
Место убийства
Место убийства   -   Авторское право  Bernd Weissbrod/dpa via AP

Немецкая полиция расследует обстоятельства трагедии в деревне Иллекирхберг на юге страны. Рано утром в понедельник преступник напал на двух идущих в школу девочек, 13 и 14 лет, и нанёс им множество ударов ножом. Старшая девушка скончалась в больнице; состояние младшей врачи называют тяжёлым, но подчёркивают, что её жизни ничего не угрожает.

Полиция арестовала троих мигрантов, обитавших в местном приюте на беженцев; главным подозреваем считается 27-летний проситель убежища из Эритреи. У него изъяли нож, который, предположительно, и был орудием убийства.

Причины нападения до сих пор неизвестны, следователи пытаются выяснить, что́ двигало преступником и был ли он знаком с девочками до убийства.

Деревня Иллекирхберг расположена в земле Баден-Вюртемберг. Там живут около 5 тысяч человек. Представители местных и федеральных властей заявляют, что шокированы трагедией; но призвали не использовать её для разжигания ненависти к мигрантам.