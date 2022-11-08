Восьмилетняя немецкая девочка была освобождена после того, как ее почти всю жизнь держали взаперти в доме.

Девочку, известную только по имени "Мария", обнаружили в сентябре этого года в доме бабушки и дедушки, в городке Аттендорн на западе Германии.

Как сообщают немецкие СМИ, семья ограничивала её сферу общения и передвижения, не позволяя ей "жить нормальной жизнью", ходить в детский сад и школу.

Девочка была заперта в доме в полной изоляции от внешнего мира в течение семи лет, вследствие чего после освобождения она с трудом могла подниматься по лестнице (это был незнакомый ей тип активности).

Сейчас девочка переведена во временную приемную семью и, как сообщается, находится "в хорошем состоянии". Врачи, осмотревшие девочку, не обнаружили признаков физического насилия или недоедания.

Прокуратура районного центра города Зиген проводит расследование в отношении матери ребенка, а также её бабушки и дедушки за насильственное лишение свободы, рассказал представитель судебных органов.

Как сообщается, после развода мать пыталась спрятать "Марию" от мужа и рассказывала всем, что с 2015 года дочь переехала с ней в Италию.