Суд над Яшиным: прокурор потребовал приговорить политика к 9 годам лишения свободы

Гособвинение требует приговорить оппозиционного политика Илью Яшина к девяти годам лишения свободы. Его обвиняют в распространении "заведомо недостоверной информации о Вооруженных силах России".

Поводом для возбуждения дела стал апрельский стрим Яшина в соцсетях, во время которого он рассказывал об убийствах мирных жителей в украинском городе Буча. По мнению следователей, опубликованные фото и видео из Бучи "являются провокацией".

Илья Яшин – один из немногих политиков, которые, оставшись в России, публично выступали против войны в Украине.

После отступления российской армии из Бучи, на улицах города были обнаружены тела убитых мирных жителей. У некоторых погибших были связаны руки за спиной. Согласно показаниям очевидцев и косвенным свидетельствам, они были убиты российскими военными. Власти РФ отвергают обвинения, президент РФ Владимир Путин назвал видеозаписи из Бучи "фейком".

Расследованием убийств в Буче и других украинских городах занимается Международный уголовный суд.