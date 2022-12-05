Крупнейший радиотелескоп в истории

На западе Австралии в понедельник началось строительство гигантского радиотелескопа. Название проекта — SKA — "антенная решётка в квадратный километр". Примерно такую площадь будут занимать десятки тысяч антенн, действующих как единое целое. Он должен стать крупнейшим радиотелескопом в истории.

Австралийский комплекс будет работать в паре с таким же, расположенным в Южной Африке — он начал работать ещё несколько лет назад.

Джордж Фриман, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании:

"После завершения строительства два дополняющих друг друга телескопа станут ушами по обе стороны планеты, позволяя нам слышать малейшие шорохи из глубин вселенной, которые и вызывают ажиотаж в науке, и углубляют наше понимание вселенной и происхождения жизни".

Строительство должно завершиться к 2028 году. В масштабном проекте участвуют учёные и инженеры 14 стран. По их словам, телескоп сможет сканировать небо в десять тысяч раз быстрее, чем это было возможно прежде.

Комплекс будет проверять общую теорию относительности и искать гравитационные волны, выяснять, что происходило в течение первых миллионов лет после Большого взрыва, когда только формировались первые звёзды, а также искать следы внеземной жизни.