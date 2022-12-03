Как изменился Мариуполь с марта: спутниковые снимки

Как изменился Мариуполь за восемь месяцев: компания MAXAR опубликовала спутниковые снимки города в марте и в ноябре.

Экранами закрыт Драматический театр: это здание в марте подверглось российскому авиаудару. Число погибших точно не установлено до сих пор, по некоторым данным оно может достигать 600 человек.

К северу от центра города появилось новое здание, на крыше которого лозунг "Армия России — жителям Мариуполя".

На Старокрымском кладбище — крупнейшем в городе — за минувшие месяцы появилось множество новых могил.

Российские оккупационные власти, по данным компании, сносят сотни домов, разрушенных в результате обстрелов и боёв.