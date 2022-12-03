"Террористическая кампания и запугивание"

"Хорошо спланированной террористической кампанией и запугиванием" назвал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба серию посылок, отправленных в диппредставительства страны.

Украинские посольства и консульства в шести государствах Европы получили по почте пакеты с глазами животных: такие посылки пришли в представительства в Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше, Хорватии и Чехии.

При этом украинские дипломаты подвергались нападениям и ранее. В четверг посол Украины в Ватикане сообщил, что вход в его квартиру в Риме подвергся вандализму. А в среду в посольство Украины в Мадриде пришла посылка на имя посла. Пакет взорвался при попытке открыть его, ранения получил один сотрудник. Испанские правоохранительные органы классифицировали произошедшее как теракт.

Причём в то же время, по данным испанских СМИ, опасные посылки были отправлены в адрес премьер-министра страны, в министерство обороны, в офис крупного производителя оружия и на военную авиабазу.