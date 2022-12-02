Знаменитый австрийский лыжный курорт перекладывает расходы на клиентов

Горнолыжный сезон во всемирно известном Кицбюэле уже начался, но снега в нынешнем году не столь много. Все бы ничего, снежные пушки в наличии, но дает о себе знать энергетический кризис.

Чтобы создать подушку из искусственного снега, руководство лучшего австрийского курорта решило эксплуатировать пушки на полную мощность, прежде чем цены на электроэнергию подскочат в очередной раз.

Антон Боднер, руководитель курорта и компании Bergbahn Kitzbuehel: "Мы ожидаем, что в этом сезоне затраты на электроэнергию вырастут как минимум вдвое. Мы говорим о миллионах евро, и у нас нет другого выбора, кроме как переложить это бремя на наших клиентов".

Любители горнолыжного отдыха крайне расстроены. Зимний отпуск запланирован, за отель заплачено. А вот шестидневный ски-пасс обойдется в 304 евро. Придется экономить на шницеле, сокрушаются лыжники.

Клаус, лыжник: "Сейчас уже все подорожало примерно на 20-30% . Еще 20-30%, и мы больше не сможем позволить себе катание на горных лыжах. Тогда нам, к сожалению, придется отказаться от нашего хобби".

Ожидается, что из-за дороговизны горного отдыха, клиентов на зимних станциях станет меньше. Знаменитые горнолыжные курорты Австрии являются частью индустрии зимнего туризма, на которую в допандемийном 2019 году приходилось порядка 4% национального ВВП страны. Сокращение турпотока в австрийские Альпы сильно ударит по экономике страны.