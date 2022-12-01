ООН призывает выделить в помощь нуждающимся рекордную сумму

ООН призвала выделить на помощь нуждающимся в мире рекордные 51,5 млрд долларов. Это на четверть больше по сравнению с уходящим годом. В поддержке в наступающем году будут нуждаться 230 миллионов людей в почти 70 странах мира. Об этом говорится в ежегодном "Глобальном гуманитарном обзоре ООН".

Мартин Гриффитс, координатор чрезвычайной помощи ООН: "Потребности резко растут, потому что мы имеем дело с войной в Украине, пандемией коронавируса, изменением климата. Я боюсь, что в 2023 году существующие негативные тенденции лишь усилятся. В то же самое время мы надеемся, что будущий год станет годом солидарности, так же как 2022 год был годом страданий".

Конфликты, особенно война в Украине, оказали сильное влияние. Российское вторжение привело к перемещению миллионов людей как в самой Украине, так и за ее пределы.

Мартин Гриффитс, координатор чрезвычайной помощи ООН: "В Украине помощь получили 13 миллионов 600 тысяч человек и, конечно, как вы понимаете, по мере приближения зимы, ситуация не становится легче. Предложенный бюджет для этой страны на следующий год, пожалуй, самый крупный в списке, это в общей сложности 5,7 млрд долларов".

Война в Украине усугубила нехватку продовольствия в развивающихся странах. Эксперты ООН заявляют, что мир столкнулся с "крупнейшим глобальным продовольственным кризисом в современной истории".