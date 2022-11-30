Скончалась Кристин МакВи из Fleetwood Mac

Кристин МакВи, которая играла с Fleetwood Mac и написала некоторые из самых известных песен группы, умерла в возрасте 79 лет, сообщила ее семья.

В сообщении семьи говорится: «С тяжелым сердцем мы сообщаем вам о смерти Кристины».

«Она мирно скончалась в больнице сегодня утром, в среду, 30 ноября 2022 года, после непродолжительной болезни. Она была в окружении своей семьи».

Британская певица и автор песен написала такие хиты британско-американской группы, как Little Lies, Everywhere, Don't Stop, Say You Love Me и Songbird.

Она была среди восьми участников группы, которые были введены в Зал славы рок-н-ролла в 1998 году.

«Нет слов, чтобы описать нашу грусть по поводу кончины Кристин Макви. Она была действительно единственной в своем роде, особенной и безмерно талантливой», — говорится в сообщении на странице Fleetwood Mac в Twitter.

«Она была лучшим музыкантом, который только мог быть в группе, и лучшим другом, который только мог быть в жизни.

«Нам так повезло, что мы прожили жизнь с ней. По отдельности и вместе мы глубоко дорожили Кристиной и благодарны за удивительные воспоминания, которые у нас есть».

Британско-американская рок-группа, основанная в Лондоне в 1967 году, продала более 100 миллионов пластинок по всему миру, что сделало их одной из самых успешных групп в истории.

Урожденная Кристин Перфект, Макви вышла замуж за басиста Fleetwood Mac Джона Макви и присоединилась к группе в 1971 году.

Она покинула Fleetwood Mac после 28 лет работы в 1998 году, но вернулась в 2014 году.

Смерть Макви наступила через два года после того, как соучредитель Fleetwood Mac Питер Грин скончался в возрасте 73 лет.