Умер один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

Один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис скончался в США на 88-м году жизни. Музыкант умер у себя дома, в штате Теннесси, рядом с ним была его седьмая жена Джудит.

Пик популярности Джерри Ли Льюиса пришелся на конец 1950-х годов. Именно тогда он записал хиты Crazy Arms и Whole Lotta Shakin' Goin' On.

Считается, что наряду с Элвисом Пресли, Чаком Берри и Литтл Ричардом Джерри Ли Льюис стоял у истоков рок-н-ролла. В 1986 году он оказался одним из первых десяти членов Зала славы рок-н-ролла в Огайо.

За свою карьеру музыкант получил четыре премии "Грэмми". Он находится на 24 месте в списке величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.