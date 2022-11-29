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Республика Беларусь

Один из лидеров протестов в Беларуси Мария Колесникова находится в реанимации - адвокат

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 Euronews
Мария Колесникова в суде. Архив
Мария Колесникова в суде. Архив   -   Авторское право  Ramil Nasibulin/BelTA

Один из лидеров протестов в Беларуси Мария Колесникова находится в реанимации в больнице скорой помощи Гомеля. Изначально сообщалось, что причина госпитализации неизвестна. Однако позже появилась информация, что Колесникову "привезли в больницу с хирургической патологией и прооперировали 28 ноября". 

"Сейчас она в стабильно тяжелом состоянии с улучшением. Завтра должны перевести в хирургическое отделение", - пишут сторонники Колесниковой в ее аккаунте в Фейсбуке.

Ранее стало известно, что Колесникову перевели в штрафной изолятор гомельской колонии №4,  где она отбывает наказание. 

"Информации о том, с какого числа и на какой срок ее туда поместили, не было. В администрации колонии про госпитализацию ничего не сказали", - говорится в сообщении в телеграм-канале штаба экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико.

В сентябре 2021 года суд в Минске приговорил Колесникову к 11 годам колонии. Ее обвиняли в заговоре с целью захвата власти, в публичных призывах к этому и в создании "экстремистского формирования". Процесс проходил за закрытыми дверями в ускоренном режиме.

Колесникова называла обвинения против нее "абсурдными". Она отказалась писать прошение о помиловании и сотрудничать со следствием в обмен на освобождение. По ее словам, ей предлагали выступить на гостелеканале, как это сделал бывший главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Ранее Мария Колесникова работала в избирательном штабе кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико. После его задержания принимала активное участие в избирательной кампании Светланы Тихановской, а затем вошла в президиум Координацинного совета оппозиции.

Правозащитные организации признали Колесникову политзаключенной.