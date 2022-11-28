"Как после этого можно вести переговоры с Россией?"

Село Каменка в Харьковской области, как и многие другие по всей стране, признано украинскими властями непригодным для жизни предстоящей зимой.

Там же, где это возможно, коммунальные службы в срочном порядке восстанавливают подачу электричества, воды и отопления после российских обстрелов.

В настоящее время на фоне низких температур производители электроэнергии покрывают почти 80% потребностей населения.

В своем ночном обращении президент Украины Владимир Зеленский отметил единство украинского народа перед лицом тягот войны.

Вместе и помогая друг другу, мы пройдем и это испытание: эту зиму, эту попытку России использовать холод против людей Владимир Зеленский президент Украины

Тем временем премьер-министр Бельгии посетил печально известные Бучу и Бородянку под Киевом.

Александру Де Кро показали одно из крупнейших обнаруженных массовых захоронений — на территории Храма Святого Апостола Андрея Первозванного.

Если вы это видели, то я не представляю, как можно вести переговоры с Россией. После этого нашей единственной целью может быть только помощь в освобождении Украины Александр Де Кро премьер-министр Бельгии

В Бородянке с населением около 16 тысяч человек в результате ожесточенных боев было разрушено более тысячи зданий. Но, несмотря на это, сюда вернулись около 80% жителей.