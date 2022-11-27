Российские удары по Украине: разрушены жилые кварталы, жертвы среди мирного населения

Жертвами российских ударов в Украине за последние сутки стали не менее восьми мирных жителей, более 20 человек получил ранения. О семи погибших в воскресенье утром сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Затем о восьмой жертве рассказали власти Днепропетровской области, после того как спасатели обнаружили под завалами тело погибшего мужчины. Жертвы среди гражданского населения есть также в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

Утром в воскресенье две российские ракеты ударили по объектам транспортной инфраструктуры в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщается о значительных разрушениях на железной дороге.

Под российским огнем находится Херсонская область, где были зафиксированы 54 обстрела за день. Местное население вынуждено бежать в поисках безопасности. В субботу люди выезжали на автотранспорте, организована также эвакуация по железной дороге.

"Я не вижу другого выхода. Буквально через три-четыре после того, как они вышли из Херсона, начали обстрелы, где-то уже три дня сильные обстрелы, много погибших, пострадавших, бьют по центру города, по жилым кварталам, по всему", — говорит житель города Сергей.

В субботу в Днепре в результате российского ракетного удара был разрушен целый жилой квартал.

Власти Украины предупреждают, что следующая неделя может быть очень тяжелой, прорабатывают сценарии реагирования на российские атаки и призывают каждого дополнительно позаботится о себе и близких.

Эксперты Института изучения войны (ISW) полагают, что темп операций на фронте возрастет в ближайшие недели, когда земля замерзнет под действием низких температур.

В последние дни темп замедлился из-за ухудшения погодных условий. Аналитики также отмечают, российские силы укрепляют позиции на востоке Херсонской области, а на оккупированных территориях российские чиновники осуществляют целенаправленную кампанию депопуляции и, в частности, вывозят детей в РФ под предлогом лечения.