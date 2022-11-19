Саммит франкофонии в Джербе

18-ый саммит франкофонии проходит в Джербе. Армения передала Тунису председательство в этой международной организации на предстоящие 4 года.

Среди участников нынешней встречи - президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президенты восьми африканских стран.

Международная организация франкофонии, состоит из 88 членов, она способствует развитию отношений и экономического сотрудничества между странами, широко использующими французский язык.