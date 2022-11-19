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мир

Саммит франкофонии в Джербе

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 Кнарик Хачатрян
Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон   -   Авторское право  Rungroj Yongrit/AP

18-ый саммит франкофонии проходит в Джербе. Армения передала Тунису председательство в этой международной организации на предстоящие 4 года.

Среди участников нынешней встречи - президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президенты восьми африканских стран.

Международная организация франкофонии, состоит из 88 членов, она способствует развитию отношений и экономического сотрудничества между странами, широко использующими французский язык.