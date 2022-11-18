Катар запретил пиво на стадионах

За два дня до начала футбольного Чемпионата мира власти Катара запретили продажу пива на стадионах. Это сообщение официально подтвердили в FIFA. По данным западной прессы, футбольная федерация была вынуждена пойти на это под давлением катарских властей, а именно — королевской семьи.

Ранее FIFA не без труда добилась от Дохи разрешения продавать пиво — вопреки местным законам. Однако на неделе катарские организаторы сперва потребовали перенести пивные палатки от главных маршрутов болельщиков в менее людные места, а в пятницу и вовсе отменили первоначальное решение, запретив пиво на стадионах и рядом с ними. Теперь там будут продавать только прохладительные напитки и безалкогольное пиво. Алкоголь по-прежнему разрешён в официальных фан-зонах.

Это решение ставит под угрозу контракт FIFA с крупнейшим в мире производителем пива "Анхойзер-Буш", сумму которого западные СМИ оценивают в 75 млн долларов за 4 года.