Кубок мира по футболу: фавориты присматриваются к трофею

Все меньше времени остается до начала Чемпионата мира по футболу в Катаре. Борьбу за престижный трофей, который был представлен накануне, поведут 32 команды, в том числе и действующие чемпионы мира французы.

Подопечные Дидье Дешама прибыли в Доху в среду. В их составе - 10 игроков, завоевавших золото 4 года назад в России.

Уго Льорис, капитан сборной Франции: "Мы будем выступать в статусе действующих чемпионов, однако здесь есть и другие отличные команды, и я думаю, что это будет прекрасный турнир".

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции:"Это, конечно, спортивное приключение для нас, но также человеческое - для всей команды. На нас лежит огромная ответственность за достижение хороших результатов, как и на всех других крупных европейских командах, принимающих участие в этом чемпионате мира".

Одним из фаворитов турнира наряду с Францией считается сборная Аргентины. Ее лидер, один из лучших игроков в истории футбола, Лионель Месси еще никогда не становился чемпионом мира.

Соревнования, которые впервые пройдут на Ближнем Востоке, начнутся в воскресенье матчем Катар - Эквадор и продлятся до 18 декабря.