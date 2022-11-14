Франция и Италия не могут поделить мигрантов

Франция призывает Брюссель вмешаться в их продолжающийся спор с соседней Италией по поводу ее миграционной политики.

В воскресенье на франко-итальянской границе образовались длинные очереди из автомобилей после решения Парижа усилить контроль в ответ на отказ Рима разрешить спасательному судну Ocean Viking зайти в порт Сицилии.

Гуманитарное судно находилось в море почти три недели и в конце концов было принято во французском порту Тулона "в качестве исключения".

Новое ультраправое правительство во главе с премьер-министром Джорджей Мелони ранее заявило, что Италия больше не будет главным портом прибытия для нелегальных мигрантов, отправляющихся на лодках контрабандистов из Ливии.

Как заявляет Рим, впоследствии другие страны Евросоюза отказываются их принимать вопреки соглашению о перераспределении.

Италия не выполняет обязательство, основополагающее для европейского механизма солидарности. В таком случае, мы не выполним нашу часть договора, которая заключалась в том, чтобы принять 3 000 мигрантов, находящихся в настоящее время на территории Италии Оливье Веран представитель правительства Франции

Тем временем Франция и Великобритания заключили историческое соглашение для разрешения кризиса в условиях сильнейшего давления на британскую иммиграционную систему - число пересечений Ла-Манша в этом году превысило 40 000.

Как сообщается, договор предусматривает выделение Лондоном Парижу выплат в размере 72 млн евро. Это поможет усилить патрулирование пляжей, а также внедрить новые технологии для обнаружения лодок с нелегалами до их отправления, в то время как британские чиновники, как ожидается, впервые будут размещены во французских диспетчерских пунктах.