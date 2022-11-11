Ocean Viking прибыл в Тулон

Судно Ocean Viking, на борту которого 230 подобранных в Средиземном море мигрантов, вошло в порт Тулона на юге Франции.

Корабль около двух недель оставался в море у берегов Сицилии, поскольку итальянские власти не разрешали ему заходить в порт. В итоге в Париже решили "в качестве исключения" принять нелегалов у себя. В четверг 4 человека в тяжёлом состоянии были эвакуированы французским вертолётом в больницу на Корсике.

Эрик Жалон, Министерство внутренних дел Франции:

"Приём осуществляется в чётких рамках правовой базы, которая устанавливает зону ожидания. В зону ожидания помещают иностранных граждан, которые въезжают в Шенгенскую зону без соблюдения законных требований для получения разрешения. Таким образом, лицам, которые находятся в зоне ожидания, не разрешается въезжать на национальную территорию, поэтому они обязаны оставаться в этой зоне под контролем пограничной полиции".

В Париже подвергли резкой критике действия Италии, которая отказалась принимать "Викинг". Но в Риме заявляют, что другие европейские страны фактически не выполняют собственные обязательства в рамках уже существующих соглашений о миграции.

Джорджа Мелони, премьер-министр Италии:

"С начала этого года в Италии высадились чуть меньше 90 тысяч человек. Соглашение о перераспределении, в котором участвуют 13 европейских стран, предполагает, что переселены будут 8000 человек — это и так меньше 10%. А вы знаете, сколько было отправлено по факту? 117. Из них во Францию — 38".

Джорджа Мелони стала премьер-министром Италии в том числе благодаря обещаниям более жёстко относиться к нелегальным мигрантам и к НПО, которые им помогают.

Организация SOS Mediterranee, которой принадлежит Ocean Viking, назвала действия Рима "беспрецедентным нарушением морского права".