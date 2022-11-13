Украина восстанавливает власть в Херсоне

Жители Украины отпраздновали в субботу отступление российских войск из Херсона. Тем временем представители Киева заявили, что работают над разминированием этого стратегически важного города на юге страны, фиксируют российские преступления и восстанавливают власть во всем регионе.

Херсон был одним из четырех областей Украины, которые, как объявил Владимир Путин, вошли в состав России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска установили контроль над более чем 60 населенными пунктами Херсонской области. По его словам "стабилизационные меры продолжаются и в самом Херсоне".

Он также выразил благодарность военнослужащим, которые помогли вернуть город Херсон после вывода российских войск.

Государственное телевидение России показало в субботу репортаж об обстреле из ствольной артиллеррии города Новой Каховки Херсонской области во время эвакуации жителей. На месте удара находились почти 200 человек, включая 30 детей.

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